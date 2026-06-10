Álvaro Arbeloa tomaría rumbo a la Premier League

Oscar Sandoval

Real Madrid anunció la salida de Álvaro Arbeloa quien tomó la dirección técnica después de la salida de Xabi Alonso, la llegada de José Mourinho lo deja sin lugar en la estructura del equipo blanco, pero Fulham busca entrenador y estaría entre los candidatos.

115 appearances. 31 goals. Our Mexican sensation.



Thank you, Raúl. 🔥🇲🇽 pic.twitter.com/4zjfpcuuHt — Fulham Football Club (@FulhamFC) June 9, 2026

La primera aventura de Arbeloa como estratega fue de máxima exigencia luego de pasar del Castilla al primer equipo del conjunto ‘Merengue’ de la noche a la mañana, se quedó lejos de competir por La Liga y por la Champions League y su primera experiencia tuvo altibajos.

Terminó la temporada y el equipo blanco anunció su salida, sin embargo, estar al frente de un club como el Madrid lo colocó entre los técnicos jóvenes a seguir y Fulham meditaría darle una oportunidad para estrenarse en la Premier League.

The Athletic señala que el conjunto londinense “ha mantenido conversaciones con el ex entrenador de Real Madrid” quien sería candidato para sustituir a Marco Silva, las negociaciones estarían en marcha y Arbeloa podría volver a Inglaterra como técnico luego de jugar en Liverpool y West Ham.