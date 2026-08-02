Alejandro Garnacho "feliz" tras su debut con Aston Villa

Redacción FOX Deportes

Alejandro Garnacho se mostró "feliz de disfrutar del fútbol otra vez", después de debutar con Aston Villa, en un amistoso contra un equipo de estrellas de la liga de Indonesia, que terminó con victoria 3-1 de su nuevo club.

Your Villans to take on Indonesia All Stars 📋 pic.twitter.com/vyjoK9RWtF — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 1, 2026

"Primer comienzo después de tres meses. Feliz de disfrutar del fútbol otra vez. Gracias Indonesia", escribió en redes sociales junto a su foto con la camiseta de los ‘Villanos’ y el ‘17’.

El argentino fue titular y jugó los primeros 45 minutos, tras una campaña en la que apenas tuvo continuidad en Chelsea, motivo por el cual se quedó fuera de la lista de Lionel Scalloni para el Mundial 2026.

"Quiero estar en mi mejor versión, trabajar duro cada día y dar lo mejor de mí para el club y para los aficionados", aseguró tras concretar su llegada al Aston Villa.