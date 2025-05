10 razones por las que Mohamed Salah domina la Premier League

Mohamed Salah, delantero del Liverpool y campeón de la Premier League, ha jugado una liga imponente en esta campaña, en la que es el máximo goleador y asistente de la competición, a falta de dos jornadas para el final, mientras alcanza los 400 encuentros oficiales con los ‘Reds’, con 244 tantos.

4. Amplia diferencia vs sus compañeros. Salah ha conseguido 15 goles más que Luis Díaz, el segundo mejor anotador de los ‘Reds’.

8. Letal desde el punto penal. El egipcio ha cobrado nueve penas máximas esta campaña y las ha acertado todas: 3 vs Southampton, 2 vs Wolwerhampton y 1 vs Manchester City, Chelsea, Manchester United y Bournemouth.

