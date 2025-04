Mohamed Salah no va a ningún lado y renueva con el Liverpool

Después de que la continuidad de Mohamed Salah con el Liverpool pendía de un hilo, el club ha anunciado que el delantero renovó su contrato hasta 2027.

Los ‘Reds’ dieron la noticia a través de un comunicado en el que recordaron que esta temporada el egipcio “ha anotado 32 veces en 45 apariciones, 27 de ellos en la Premier League, convirtiéndolo en el líder de goleo de la competencia”. Sobre el acuerdo Salah aseguró

El ‘Faraón’ llegó al Liverpool en 2017 procedente de la Roma donde solo jugó una temporada, pero disputó 42 partidos y anotó 15 goles.

Anteriormente defendió a Fiorentina, Chelsea, Basel y Al Mokawloon Al Arab.

Con el Liverpool ha ganado la Premier League (1), Champions League (1), FA Cup (1), Copa de la Liga (2), Community Shield (1), Supercopa de Europa (1) y Mundial de Clubes de la FIFA (1).

A nivel individual, desde que se vistió de ‘Red’ ha sido Jugador del Mes (7), Jugador del Año (2), Bota de Oro (3), Jugador de la Temporada (1), Mejor Gol de la Temporada (1), Creador de Juego de la Temporada (1), Mejor Jugador del Liverpool (4); además, cuenta con más de 25 récords en el club.

