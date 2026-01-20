Redacción FOX Deportes
Zlatan Ibrahimovic y las estrellas del Milan dan la bienvenida a los Juegos Olímpicos
El evento inicia el próximo 6 de febrero.
Los Juegos Olímpicos de Invierno están a la vuelta de la esquina y el Milan ha publicado un video para recibir a deportistas y aficionados con los brazos abiertos.
El primero en recordar que la sede del evento no necesita introducciones es Zlatan Ibrahimovic, exjugador ‘Rossonero’ y asesor del equipo desde 2023.
Además de ‘Ibra’ el video incluye a Cristian Pulisic, Adrien Rabiot y Luka Modric, entre otras figuras del club, mostrando lugares y actividades clásicas de la ciudad.
Los Juegos Olímpicos iniciarán el 6 de febrero próximo y finalizarán el 22 del mismo mes.
Welcome to Milan, welcome to our home. Welcome to the #MilanoCortina2026 Olympics ⛷️❄️@milanocortina26 pic.twitter.com/zbAteaRdbL— AC Milan (@acmilan) January 23, 2026
