Simone Biles, tranquila tras perder la final en piso

Simone Biles, que ganó este lunes una medalla de plata en suelo que sumó a sus tres oros anteriores en los Juegos, aseguró que no se sentía mal por haber dejado escapar el oro.



"Ha sido muy emocionante y he estado muy cerca. Era mi quinta o sexta rutina de suelo (en estos Juegos), así que no estoy enfadada. Estoy muy contenta por Rebeca, se lo merecía", comentó en referencia a la brasileña Rebeca Andrade, oro.

Biles se salió del tapiz dos veces durante su ejercicio.



Terminados los Juegos con cuatro medallas, la estadounidense desveló sus planes más inmediatos: "Voy a relajarme, y luego voy a relajarme más".



"Luego será la gira (Gold Over America Tour). Será muy divertido. Un buen escaparate", apuntó.