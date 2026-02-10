¿Por qué todo el mundo habla de Ilia Malinin?

Karla Villegas Gama

Ilia Malinin se ha convertido en un fenómeno mundial tras haber ayudado al equipo estadounidense de patinaje artístico a colgarse el oro en la prueba por equipos en Milán Cortina 2026, pero ¿por qué ha causado tanto revuelo?

Nacido en Fairfax, Virginia, el joven de 21 años es la sensación de los Juegos Olímpicos por ser el único atleta en el mundo que ha ejecutado un cuádruple axel (4.5 giros en el aire).

Entre las dificultades de este movimiento está iniciarlo de frente con un pie y concluirlo de espaldas con el otro, en menos de un segundo, así como la altura para realizarlo, Malinin promedia 75 centímetros (la misma que jugadores de la NBA, como Stephen Curry), la velocidad de arranque, 15 mph (24 km/h) y el impacto del aterrizaje, alrededor de 700 libras (317 kg), según analizó la estación japonesa NHK a principios de 2026.

Tara Lipinski takes a closer look at Ilia Malinin’s quad axel by the numbers. 🔍 pic.twitter.com/BQKmzTUWrU — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) January 25, 2025

Además, en su rutina implementa el “quad” (4 giros) en siete ocasiones, algo nunca visto en el patinaje, y un salto mortal hacia atrás (blackflip), el cual termina apoyado en un solo pie.

El éxito de Malinin no es casualidad, pues lleva el patinaje artístico en la sangre.

Fresh off a gold in the Team Event, Ilia Malinin looks to make it two for two in the individual! ⛸️



📺 Primetime in Milan: 8 ET/PT on NBC and Peacock pic.twitter.com/TkwspuQvNf — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) February 10, 2026

Su madre es Tatiana Malinina, 10 veces ganadora del Campeonato Nacional de Uzbekistán, medalla de oro en los Juegos Asiáticos de Invierno, la Final del Grand Prix y el Campeonato de los Cuatro Continentes, los tres en 1999; así como competidora en Nagano 1998.

Su padre es Roman Skorniakov, campeón de Uzbekistán de 1997 a 2003, dos veces atleta olímpico (1998 y 2002), así como segundo lugar en los Juegos Asiáticos de Invierno 1999.

Ilia Malinin's EPIC free skate is the lift Team USA needed to win the gold! pic.twitter.com/jjgUJ2QAp2 — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) February 8, 2026

La experiencia de ambos los llevó a trabajar en el SkateQuest Skating Club, en Virginia, en donde desarrollaron a atletas como Sarah Everhardt, Audrey Shin, Lucius Kazanecki y, por supuesto, a su propio hijo.

En un inicio ambos intentaron persuadir a Ilia de involucrarse en el deporte, así lo ha confesado el joven en diversas entrevistas, pero les fue imposible al ver la dedicación y talento innato que tenía.

Aunque inició su entrenamiento a los 6 años, su primer éxito llego a los 12, cuando se convirtió en campeón juvenil de Estados Unidos. Poco a poco fue puliendo su técnica y ejecución hasta convertirse en campeón mundial juvenil en 2022.

A partir de ese momento acaparó los reflectores al agregar múltiples saltos cuádruples en sus rutinas, pero sobre todo porque en el International Classic de Estados Unidos se convirtió en el primer patinador en la historia que logró ejecutar un cuádruple axel (4.5 giros) en una competencia oficial.

Desde entonces ha sumado 12 oros, una plata y dos bronces a su palmarés, ganándose el mote “Quad God” (Dios del Cuádruple).