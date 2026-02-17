Noruega finalizó en la cima del medallero de Milán-Cortina 2026

Hiram Marín

Noruega finalizó como la clara vencedora de la tabla de medallas al ganar 18 oros y 41 preseas en total, con lo que se consolidó su dominio especialmente en esquí de fondo y biatlón con figuras como Johannes Klaebo, quien sumó múltiples oros individuales.

Estados Unidos quedó en segundo lugar con 33 medallas (12 oros, 12 platas, 9 bronces), marcando una de sus mejores actuaciones históricas y cerrando con título en hockey sobre hielo tras derrotar a Canadá en tiempo extra.

Completó el podio Países Bajos con 20 medallas (10 de oro), impulsado por su hegemonía en el patinaje de velocidad, mientras Italia, país anfitrión, destacó con 30 medallas, incluida una sólida cosecha de bronces.

Entre los que sorprendieron, naciones como Brasil consiguieron su primera medalla olímpica invernal, España sumó tres preseas históricas, y también llamaron la atención Corea del Sur y otros países con múltiples medallas en disciplinas específicas.

Medallero final: