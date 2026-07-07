México sigue líder en el medallero de los Juegos Centroamericanos

EFE

México pisó el acelerador este domingo en la segunda jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo al conquistar el oro en remo, aguas abiertas, taekwondo y tiro al plato, una cosecha que le permitió alcanzar la cifra de 14 medallas doradas, igual número de plata y 10 de bronce, para un total de 38.

La delegación mexicana supera con una gran ventaja a su persecutora en el medallero, Cuba, que alcanza 13 preseas, mientras que Colombia acumula 17, pero tiene un oro menos, por lo que se ubica en el tercer lugar.

TRIPLETE DORADO PARA MÉXICO! 🇲🇽🥇🥋🔥

Daniela Souza (-49 kg), Zaid Pérez (-58 kg) y Nadia Ferreira (-53 kg) demuestran su poderío mundial y conquistan TRES títulos centroamericanos en una jornada memorable para el taekwondo en Santo Domingo 2026. pic.twitter.com/mkTaogqoaF — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 26, 2026

La dupla de Melissa Márquez y Aylin Ibarra se apropió el primer lugar en el remo, modalidad doble scull, con tiempo de 07:19.85 minutos, dejando en el camino a las cubanas Rayma Ortiz y Loraidis Echavarría, que cronometraron 07:24.46.

El 'delfín' mexicano Paulo Strehlke, que el sábado conquistó los 10 kilómetros en aguas abiertas, repitió este domingo su triunfo en los tres kilómetros con un registro de 06:53.8 minutos, frente a los venezolanos Ronaldo Zambrano y Diego Vera, que se colgaron la plata y el bronce, respectivamente.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, los terceros que celebra República Dominicana, vieron este domingo como la también mexicana Dalia Moreno dominó con solvencia en los tres kilómetros de aguas abiertas a su compatriota Yuritzi Salgado.

¡México está imparable en #SantoDomingo2026! 🇲🇽



La delegación mexicana continúa haciendo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras aumentar su cosecha a 43 preseas: 🥇16 de oro, 🥈15 de plata y 🥉12 de bronce.#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/pA4Lpi4bnk — CONADE (@conadeoficial) July 27, 2026

Moreno nadó la distancia en 07:00.9 minutos, mientras que Salgado cruzó en 07:56.2. El tercer lugar fue para la venezolana Paola Pérez, con 07:56.2.