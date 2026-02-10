Las medallas de los Juegos Olímpicos salieron defectuosas

Redacción FOX Deportes

No todo ha sido miel sobre hojuelas en el arranque de los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina, pues varios atletas reportaron que las medallas recibidas, habían sufrido un desprendimiento.

El comité organizador aceptó que algunas de las preseas tenían un ligero defecto, por lo que instó a los medallistas a devolverlas temporalmente para su reparación.

“Se identificó una solución y se llevó a cabo una intervención específica para las medallas. Milán-Cortina 2026 confirma su compromiso de garantizar que las medallas, que simbolizan el mayor logro en la carrera de cada atleta, cumplan con los más altos estándares de calidad y atención al detalle ", aseguró Luca Casassa, director de comunicación de Milano Cortina 2026.

En los primeros días de competencia, algunos atletas mostraron el desprendimiento del cuerpo de la medalla de la cinta de sujeción. Un defecto que estaría ubicado en el broche que, previene un posible estrangulamiento, según reportó la agencia Reuters.

Las medallas de Milán-Cortina han sido fabricadas por la Casa de Moneda Italiana, la cual ya estaría al tanto del posible defecto para corregir las preseas que faltan por entregarse.