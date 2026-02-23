Kylian Mbappé y las grandes estrellas, ¿en los Juegos Olímpicos?

Héctor Cantú

El Comité Olímpico Internacional ha anunciado su intención de darle un giro al futbol olímpico para las siguientes ediciones.

En declaraciones de su vicepresidente, Juan Antonio Samaranch, el COI (por sus siglas) confirmó que ha sostenido una serie de conversaciones con la FIFA para que el futbol, tanto varonil como femenil, deje de ser un torneo Sub 23 y se permita que los competidores jueguen con sus representativos mayores.

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“Queremos que la competición masculina absoluta se asemeje más a la Copa del Mundo. Aunque ambas instituciones tenemos nuestros propios objetivos, creo que podríamos alcanzarlos”, detalló Samaranch.

La intención del COI es darle mucho más presencia al futbol a nivel mundial y que se asemeje a otros deportes, como el basquetbol, donde las superestrellas de las grandes ligas participan en los Juegos Olímpicos.

Tom Daley, el campeón olímpico que teje en las gradas de Tokio 2020

La intención del COI, en definitiva, es quitar el límite de edad y la posibilidad de reforzarse con tres jugadores mayores tal y como lo establecen las reglas actualmente.

Aunque el planteamiento ya está sobre la mesa, se ve por demás complicado que en Los Angeles 2028 pueda darse esta modificación.