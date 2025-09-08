Ya hay castigo para el fan de Bills que golpeó a jugadores de Ravens

Redacción FOX Deportes

La NFL tomó cartas en el asunto luego del incidente ocurrido en el juego entre los Ravens y los Bills en Buffalo. Un aficionado local, de 17 años, fue expulsado del estadio y recibió una suspensión indefinida tras haber agredido a DeAndre Hopkins y a Lamar Jackson durante la celebración de una anotación.

El hecho ocurrió en el tercer cuarto, cuando Jackson conectó un pase de touchdown con Hopkins y varios jugadores de Baltimore festejaban en la esquina de la zona de anotación.

A Bills team official announced that the fan who was ejected for shoving DeAndre Hopkins and Lamar Jackson has been “indefinitely banned from Bills and NFL stadiums” pic.twitter.com/5zzf3DNq05 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 8, 2025

El joven estiró la mano y dio un golpe en el casco a Hopkins, repitiendo la acción contra Jackson, quien reaccionó empujándolo con ambas manos al pecho.

La seguridad del estadio intervino de inmediato y retiró al aficionado, que ahora tiene prohibido asistir a futuros partidos de la NFL. La liga confirmó la sanción como medida ejemplar para proteger a los jugadores de cualquier tipo de agresión desde las tribunas.

Aunque Jackson admitió después que pudo haberse dejado llevar por las emociones, el entrenador John Harbaugh defendió la reacción de su quarterback y pidió mayor seguridad en estas situaciones. “Lo importante es que los jugadores estén protegidos y puedan celebrar sin ser atacados”, señaló.