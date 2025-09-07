Impresionante regreso y victoria de los Bills

Redacción FOX Deportes

Los Bills vencieron a los Ravens 41-40 en Buffalo, en un partido que tuvo tintes épicos por la gran remontada local. Baltimore había dominado el trámite y llegó a colocarse adelante 40-25 en el último cuarto, pero la ofensiva de los Bills respondió con autoridad para darle la vuelta en los minutos finales.

Josh Allen fue el motor de la reacción, cerrando con una actuación sobresaliente: 33 pases completos en 46 intentos, 394 yardas aéreas y 2 touchdowns. Sus envíos largos en el cierre mantuvieron vivas las series ofensivas y encendieron a la afición que no dejó de empujar hasta el último segundo.

Del otro lado, Lamar Jackson tuvo una noche eficiente que parecía encaminar a Baltimore al triunfo. Terminó con 14 de 19 pases, 210 yardas y 2 anotaciones, pero su ofensiva se vio frenada en el tramo decisivo y permitió que Buffalo recortara la diferencia hasta consumar la remontada.

El cierre fue de pura emoción: los Bills avanzaron con serenidad en los últimos minutos y completaron la serie que selló el triunfo. La victoria no solo reflejó la capacidad de Allen, sino también el carácter de un equipo que supo responder ante la adversidad en su propio estadio.