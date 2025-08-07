Will Hernández seguirá con los Cardinals un año más

EFE

El jugador de origen mexicano Will Hernández, quien se recuperó de la rotura de ligamento cruzado anterior izquierdo que sufrió el año pasado, firmó este jueves con los Arizona Cardinals para jugar la campaña 2025 de la NFL.

"El bigote ha vuelto al desierto", escribieron los Cardinals en sus redes sociales junto a una fotografía del liniero en la que éste aparece acomodándose su abundante bigote.

A reunion in Arizona: The #AZCardinals are re-signing G Will Hernandez, he announced on Instagram. It’s a one-year deal for Herndandez, who showed the Cards in a visit this week his rehab from a torn ACL is progressing well enough to bring him back. pic.twitter.com/UvKkJvJA1L — Mike Garafolo (@MikeGarafolo) August 7, 2025

Hernández se lesionó el 6 de octubre del año pasado en el último cuarto del duelo de la semana 5 en el que Arizona dio una espectacular remontada para vencer 24-23 a los San Francisco 49ers.

La lesión hizo que Hernández se perdiera el resto de la temporada 2024, última de su contrato, por lo que al final de esa campaña se convirtió en agente libre en plena rehabilitación.

El pasado 29 de julio el jugador, que cumplirá 30 años en septiembre, anunció que estaba recuperado de su lesión y listo para volver al campo.

@k1 let’s run it back? Just missing the bow but I’m here! Happy birthday mijo! Let’s get it this season🥋#CardsUP🐦📈#letmegetaUUHH pic.twitter.com/hr57yTwnLm — Will Hernandez (@willhernandez76) August 7, 2025

"El futbol americano ha sido mi vida. Siempre he sido de los que hablan mucho y motivan a los que me rodean; hoy me tocó predicar con el ejemplo. Pase lo que pase ahora, utilicen esto como prueba de que con trabajo duro se puede lograr cualquier cosa", señaló.

Hernández, quien nació en Las Vegas, Nevada, pero es mexicano por sus padres, originarios del municipio de Puruándiro, ubicado al norte de Michoacán, al oeste de México, visitó el lunes anterior el entrenamiento de Arizona con la esperanza de alargar su tiempo en el equipo con el que ha destacado en la NFL, algo que este jueves concretó.

"Will juega con intensidad. Se nota en su físico y sus habilidades de movimiento. Lo conocemos muy bien y es gratificante tenerlo de regreso", afirmó Drew Petzing, coordinador ofensivo de los Cardinals