Nueve meses después, el mexicano Will Hernández está listo para volver a la NFL

EFE

El mexicano Will Hernández, ex de los Arizona Cardinals, aseveró este martes que está recuperado de la rotura de ligamento cruzado anterior que le hizo perderse gran parte de la temporada 2024 de la NFL, la liga profesional de fútbol americano.



"¡Tengo muchísimas ganas de volver a enamorarme del fútbol americano! Estar tanto tiempo alejado me ha vuelto a enamorar. Me arrebataron el fútbol americano hace nueve meses. Fue lo más difícil que me ha pasado. Muchos dijeron que era mi fin, pero aquí estoy", afirmó el jugador a través de sus redes sociales. 12 exjugadores de la NFL que llegaron a la UFL a darlo todo

Hernández, de 29 años, se lesionó el 8 de octubre del 2024 en el último cuarto del partido en el que los Cardinals vencieron 24-23 a los San Francisco 49ers.



Su contrato con Arizona terminó con la temporada 2024, por lo que ahora es libre de contratarse con la franquicias que quiera.



El jugador compartió este martes el proceso de rehabilitación que llevó a través de un vídeo que acompañó con música de un par de bandas méxico-estadounidenses.



En la primera parte de la pieza se ve a Will aún con vendajes en su rodilla izquierda, apoyado en muletas en los momentos en los que trabaja para retomar movilidad mientras suena 'Jugaste y sufrí', canción de la Eslabón Armado.



Segundos más adelante un cambio de ritmo, bajo las notas de 'Marlboro rojo' de Fuerza Regida, deja ver a un Hernández en ejercicios de alto impacto y levantamiento de pesas, al tiempo que se declara listo para volver a la actividad de la NFL.

5 latinos a seguir en los playoffs de la NFL

"El fútbol ha sido mi vida. Siempre he sido de los que hablan mucho y motivan a los que me rodean; hoy me tocó predicar con el ejemplo. Pase lo que pase ahora, utilicen esto como prueba de que con trabajo duro se puede lograr cualquier cosa", subrayó el 'lineman' (liniero).



Will Hernández arribó a la NFL seleccionado en la segunda ronda del Draft 2018 por los New York Giants, equipo en el que permaneció hasta la campaña 2021.



En el 2022 firmó con los Arizona Cardinals, con los que fue titular los 35 partidos que disputó.



En su carrera ha iniciado 91 de 97 partidos, una consistencia que mencionó espera recuperar en su regreso al campo para demostrar que todo es posible con voluntad.



"Ésta vez no sólo vuelvo por mí, sino por toda mi gente. Voy a dar ejemplo y demostrarles que sí se puede. Especialmente para todos los pequeños que también tienen sueños y me ven. Así que ¡vuelvo con todo!¡Mentalidad al 100!", concluyó.