A Peyton Manning siempre lo consideré mi enemigo: Tom Brady

EFE

Tom Brady, el mejor jugador en la historia de la NFL, afirmó este lunes que durante toda su carrera consideró como su enemigo a Peyton Manning, algo que fue determinante para convertirse en leyenda.

"Él siempre estuvo ahí, no me malinterpreten, pero mientras competíamos no podía dejar que eso me impidiera aceptar que era mi enemigo, que no me respetaba, eso me proporcionó la energía y la motivación necesarias para concentrarme y ejecutar con mucha más intensidad para poder vencerlo con más frecuencia de la que él me vencía", señaló el expasador.

Tom Brady with some awesome insight into his competitive rivalry with Peyton Manning. 🍿 pic.twitter.com/MiUSv1y5ix — theScore (@theScore) July 21, 2025

Brady, ganador de seis Super Bowl con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers, máxima cifra en la historia para un jugador, reconoció en Manning un magnífico competidor desde su etapa en el futbol americano colegial.

“En la competencia yo no podía dejar de pensar que era mi enemigo, que se creía mejor que yo porque el fue la primera selección, o al menos eso es lo que me hice creer. Convencerme de esas cosas creó en mí una sensación de urgencia por demostrarle que se equivocaba”, explicó Brady a través de su sitio tombrady.com.

Tom Brady y Eli Manning, al estilo WWE Los dos ex quaterbacks tomarán parte en la edición 2025 del 'Fanatic Fest'

Manning fue seleccionado en el puesto uno de la primera ronda del Draft 1998 por Indianapolis Colts; a diferencia de Brady, quien fue reclutado en la posición 199 de la sexta ronda del Draft del 2000 por los Patriots.

Aunque la carrera de Manning, ganador de los Super Bowl XLI, con Colts, y 50, con Broncos, terminó con un lugar en el Salón de la Fama, no alcanzó la luz con la que Brady iluminó la NFL durante 23 años a lo largo de los cuales disputó 10 partidos por el título, de los cuales ganó siete, en los que obtuvo cinco designaciones como el Jugador Más Valioso de dicho partido.

"En mi punto de vista, aunque quizá sea anticuado creo que hay que permitir que los rivales se conviertan en enemigos; verdaderos enemigos, en la mente y en el campo, aunque puedes, y debes, respetarlos, pero no puedes verlos como una competencia amistosa", puntualizó.