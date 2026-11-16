Volvió Kirk Cousins y los Vikings volvieron a ganar...¿coincidencia?

Hiram Marín

Los Minnesota Vikings frenaron de manera contundente a los Green Bay Packers, Kirk Cousins pareció nunca haberse ido y la victoria 30-10 les da a los ‘Vikes’ aires renovados después de dos derrotas consecutivas y antes de viajar a la Ciudad de México, donde enfrentarán la próxima semana a los San Francisco 49ers.

Pareció que Cousins nació para jugar con el uniforme morado y blanco. El veterano quarterback lanzó 207 yardas en 21 de 31 intentos, mandó dos pases para touchdown y fue interceptado en una ocasión y logró consolidarse como el líder de su equipo para obtener un triunfo en el siempre complicado Lambeau Field.

What a way to get back in the win column pic.twitter.com/MHE8gGjZu4 — Minnesota Vikings (@Vikings) November 15, 2026

Del otro lado, pese a sus 220 yardas lanzadas y un pase para touchdown, Jordan Love no tuvo una gran tarde e incluso fue sustituido en el último o cuarto, pero su suplente Tyrod Taylor tampoco es que hay podido hacer gran cosa.

Pero si la ofensiva cumplió, es necesario darle mención honorífica a la defensiva de Minnesota que consiguió un total de 8 capturas de quarterback, lo que provocó mantener a sus rivales en tan solo 7 puntos.

Kirk Cousins y los Minnesota Vikings son el uno para el otro y quedó muy claro este domingo.