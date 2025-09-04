Una tormenta eléctrica 'se invitó' al arranque de la NFL

Redacción FOX Deportes

La noche inaugural de la temporada en la NFL entre Dallas Cowboys y Philadelphia Eagles tuvo un giro inesperado. El esperado choque divisional fue suspendido en el tercer cuarto debido a una tormenta eléctrica que azotó la zona de Lincoln Financial Field, obligando a detener el partido cuando restaban 4:44 minutos por jugar en ese periodo. Las medidas de seguridad se activaron de inmediato y tanto jugadores como aficionados fueron retirados del campo y las gradas.

Hasta ese momento, el marcador favorecía a los Eagles por 24-20 en un encuentro que se mantenía intenso y parejo. El duelo había cumplido con las expectativas de rivalidad, con intercambios de anotaciones y un ambiente encendido entre las dos aficiones.

The Cowboys-Eagles game is currently in a weather delay ⬇️ pic.twitter.com/3Ev6zddchv — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 5, 2025

Sin embargo, la presencia de rayos en las inmediaciones del estadio obligó a la liga a priorizar la seguridad, siguiendo los protocolos que establecen detener el juego al detectarse actividad eléctrica cercana.

De acuerdo con los reportes oficiales, la tormenta estaba prevista para desplazarse de la zona hacia las 11:15 de la noche, hora del Este. Una vez que las condiciones se consideren seguras, el plan contempla un periodo de calentamiento de aproximadamente 12 minutos antes de reanudar la acción en el emparrillado. Esto mantiene a jugadores y entrenadores en la incertidumbre, tratando de no perder ritmo ni concentración en un momento clave del encuentro.

La suspensión representa un inicio accidentado para la campaña de ambos equipos, que llegaban con altas expectativas y un escenario de máxima tensión divisional. Los aficionados deberán esperar la reanudación para saber si los Eagles logran sostener la ventaja o si los Cowboys pueden darle la vuelta al marcador en una noche que, más allá de lo deportivo, será recordada por el inusual parón provocado por la naturaleza.