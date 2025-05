Una broma que los Steelers busquen a Aaron Rodgers: Terry Bradshaw

Redacción FOX Deportes

La leyenda de los Steelers, Terry Bradshaw, no se anduvo con rodeos cuando le preguntaron qué opinaba sobre el acercamiento de Aaron Rodgers con Pittsburgh.

El quarterback miembro del Salón de la Fama dejó muy claro el martes que no le entusiasma la tan esperada transferencia, a pesar de que se ha convertido en un proceso largo que se ha extendido hasta finales de mayo.

"Es una broma. Es decir, solo para mí, es una broma", dijo Bradshaw en una entrevista de radio con 103.7 The Buzz en Arkansas. "¿Qué van a hacer? ¿Traerlo por un año? ¿Es broma? Ese tipo tiene que quedarse en California. Ir a algún lado, masticar corteza y susurrarle a los dioses".

Rodgers, de 41 años, ha pasado la pretemporada decidiendo si quiere continuar su carrera digna del Salón de la Fama, pero indicó la semana pasada que no está listo para el retiro.

Al comienzo de la pretemporada, los Steelers eran uno de los pocos destinos potenciales para el cuatro veces Jugador Más Valioso y siguen siendo los más probables de cara a junio, dado que los Vikings y los Saints parecen haber consolidado sus planes en la posición de centro.

Ian Rapoport, de NFL Network Insider, informó el martes en The Insiders que "sería una sorpresa" a estas alturas que Rodgers no firmara con los Steelers. Pittsburgh inauguró sus actividades organizadas el martes con una plantilla de quarterbacks completamente renovada en comparación con la temporada pasada, con el regreso de Mason Rudolph tras un año de ausencia y dos caras nuevas: Skylar Thompson y el novato de sexta ronda, Will Howard.