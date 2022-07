Tyreek Hill salió a la defensa de Tua Tagovailoa

Tyreek Hill no ha tenido reparos en hablar sobre el quarterback Tua Tagovailoa en su podcast It Needed to be Said, y su confianza continuó inquebrantable en otro episodio el viernes.

"Va a haber mucha gente retractándose de lo que dijeron sobre Tua", dijo Hill. "Realmente no puedo nombrar el punto, pero digo reporteros, analistas, trolls de Twitter. Todas esas personas se retractarán de lo que dijeron sobre él, y estaré sentado allí, comiendo mis palomitas de maíz".

Tyreek Hill says that this is a make-or-break year for Tua Tagovailoa.https://t.co/BOFEI6GrYt — FanSided NFL (@FanSidedNFL) July 10, 2022

Además de aparentemente tratar de llenar una tarjeta de bingo con el tema de Terrell Owens con su defensa de QB y su charla de palomitas de maíz, Hill parece serio acerca de su creencia en Tagovailoa.

Lo ha puesto en un pedestal en cada oportunidad, y esa confianza es vital para que el pasador de tercer año la tenga en su oído después de una carrera con comienzos difíciles.

El equipo movió a Tagovailoa dentro y fuera de los juegos durante su año de novato en la recta final de los juegos. No pasó desapercibido que el oficial Ryan Fitzpatrick le dio a Miami una mejor oportunidad de ganar su camino a los playoffs debido a la inexperiencia de Tagovailoa.