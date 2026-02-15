Tyreek Hill le dice adiós a los Miami Dolphins

Hiram Marín

Liberación de tope salarial (cerca de 22.9 millones de dólares), un nuevo head coach y una dura lesión de la que aún no se recupera y no le garantiza estar al 100% en la temporada 2026 fueron algunos de los factores para que los Miami Dolphins decidieran cortar al receptor Tyreek Hill.

Con la liberación por parte de Miami, Hill, de 32 años, se convierte en agente libre sin restricciones por primera vez en su carrera, por lo que puede negociar con cualquier equipo en la NFL para continuar con su carrera.

El receptor, que comenzó su carrera con los Kansas City Chiefs, solo jugó 4 partidos de la temporada 2025, luego de sufrir luxación de rodilla y desgarro de ligamento cruzado anterior.

Tyreek Hill, quien jugó 54 partidos, tuvo 30 recepciones, acumuló 4,733 yardas por recepción con un promedio de 13.9 yardas y anotó 27 touchdowns por esa vía, fue parte de un ajuste por parte del equipo de Florida.

El drama llegó a Miami con la dolorosa lesión de Tyreek Hill

Junto con Hill, salieron del equipo otros veteranos como Bradley Chubb, James Daniels y Nick Westbrook-Ihkine, lo que le permitirá a los Dolphins hacer una reestructuración profunda.

Entre los destinos más probables para Tyreek Jill están: Buffalo Bills, Baltimore Ravens, Dallas Cowboys, San Francisco 49ers y hasta un probable regreso a los Kansas City Chiefs.