Triste lunes por la noche para los receptores de Commanders y 49ers

Hiram Marín

Las bajas de Terry McLaurin y Mike Evans convirtieron este Monday Night Football en un duro golpe para ambos contendientes. Washington Commanders y San Francisco 49ers perdieron en el mismo emparrillado a sus máximos referentes en el juego aéreo, comprometiendo de inmediato sus esquemas ofensivos.

Ambas franquicias se quedaron sin sus receptores de primer nivel en una jornada negra para sus aspiraciones.

WR Terry McLaurin (knee) is out pic.twitter.com/2YaoXneSYX — Washington Commanders (@Commanders) October 20, 2026

Terry McLaurin encendió las alarmas de los Commanders tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda durante el primer cuarto. El receptor estelar abandonó el emparrillado en el carrito de asistencias e inmovilizado, por lo que quedó descartado de forma instantánea para el resto del encuentro.

Por los 49ers, la baja de Mike Evans agravó el impacto en las diagonales. Tras resentirse de una molestia en el tendón de Aquiles, el receptor abandonó el duelo en el segundo cuarto, dejando a San Francisco sin su arma primaria en la banda y con la incertidumbre de si regresará o no en lo que resta de la temporada.