Travis Kelce encabeza a los nominados a 'Man of the year'

Travis Kelce, tres veces campeón con Kansas Chiefs y novio de Taylor Swift, fue anunciado este jueves entre los 32 nominados al premio 'Walter Payton, Man of the Year 2024' de la NFL.

"Es un verdadero honor para mí haber sido nominado para el premio 'Man of the year' de la NFL Walter Payton. Esta organización y esta ciudad significan mucho para mí y que los Chiefs me vuelvan a nominar es especial", dijo Kelce.

Esta distinción se otorga al jugador que se haya distinguido tanto por su excelencia en el campo como por su dedicación para crear un impacto positivo con la comunidad que los rodea.

El galardón se entregó por primera vez en 1970. En 1999 fue renombrado Walter Payton, en honor a la leyenda de los Chicago Bears miembro del Salón de la Fama, quien luchó contra la colangitis esclerosante primaria, una enfermedad hepática rara.

Luego de su retiro, en 1987, Payton, quien falleció en 1999, dedicó su vida a promover la investigación de enfermedades hepáticas y a promover la donación de órganos.

Este jueves la NFL dio a conocer la lista de 32 nominados, uno por cada equipo.

"El premio Walter Payton al Hombre del Año de la NFL celebra el legado perdurable de Walter de excelencia en el campo y compasión fuera de él. Este premio es el honor más prestigioso de la liga y estamos orgullosos de reconocer a estos 32 hombres excepcionales por el impacto positivo que generan en sus comunidades todos los días", afirmó Roger Goodell, comisionado de la NFL.

La lista de aspirantes la completan Denzel Ward, Zack Martin, Alex Singleton, Jared Goff, Kenny Clark, Jalen Pitre, Kenny Moore, Arik Armstead, Maxx Crosby, Cameron Dicker, Kyren Williams, Alec Ingold, CJ Ham, Deatrich Wise, Cameron Jordan, Darius Slayton, Solomon Thomas, Brandon Graham, Larry Ogunjobi, Curtis Robinson, Uchenna Nwosu, Mike Evans, Jeffery Simmons, Trey McBride, Grady Jarrett, Roquan Smith, Dion Dawkins, Adam Thielen, Andrew Billings, Orlando Brown Jr. y Bobby Wagner.

Cada nominado recibirá 55.000 dólares y el ganador del premio obtendrá 265.000 dólares, dinero que donarán a la organización benéfica de su elección.

El ganador del premio 'Walter Payton al Hombre del Año NFL 2024' se anunciará durante la ceremonia NFL Honors que se realizará el próximo 6 de febrero.