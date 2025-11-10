Redacción FOX Deportes
Travis Hunter de los Jacksonville Jaguars se pierde lo que resta de la temporada en la NFL
Una lesión en la rodilla derecha le puso un alto al receptor y esquinero de Jacksonville
Travis Hunter, quien se desempeña como receptor y esquinero en los Jacksonville Jaguars, quedó fuera por lo que resta de la temporada de la NFL debido a una rotura del ligamento colateral lateral de la rodilla derecha.
"Hoy nuestro receptor-esquinero, Travis Hunter, se sometió con éxito a cirugía para reparar una lesión del ligamento colateral lateral de su rodilla derecha. Hunter, de 22 años, se perderá el resto de la temporada 2025; se espera que regrese a la actividad completa en un plazo de seis meses", anunciaron los Jaguars a través de un comunicado.
El chico originario de West Palm Beach, Florida, ganador el año pasado del trofeo Heisman al mejor jugador del fútbol americano colegial con los Colorado Buffaloes, acaparó la atención de los medios y el deseo de los equipos de la NFL debido a su talento para desempeñarse como receptor y esquinero, algo poco común en la liga.
Hunter se lesionó en un entrenamiento de su equipo el pasado 30 de octubre, por lo que fue colocado en la lista de lesionados y después de varios estudios realizados, el cuerpo médico del equipo determinó que lo mejor era someterlo a una cirugía, la cual se llevó a cabo este martes con éxito.
