Travis Hunter de los Jacksonville Jaguars se pierde lo que resta de la temporada en la NFL

Redacción FOX Deportes

Travis Hunter, quien se desempeña como receptor y esquinero en los Jacksonville Jaguars, quedó fuera por lo que resta de la temporada de la NFL debido a una rotura del ligamento colateral lateral de la rodilla derecha.

Earlier today, WR/DB Travis Hunter underwent successful surgery to repair an isolated lateral collateral ligament (LCL) injury in his right knee. Beyond the LCL, there was no additional damage to the knee. Hunter will miss the remainder of the 2025 season, but is expected to… — Jacksonville Jaguars (@Jaguars) November 11, 2025

"Hoy nuestro receptor-esquinero, Travis Hunter, se sometió con éxito a cirugía para reparar una lesión del ligamento colateral lateral de su rodilla derecha. Hunter, de 22 años, se perderá el resto de la temporada 2025; se espera que regrese a la actividad completa en un plazo de seis meses", anunciaron los Jaguars a través de un comunicado.

El chico originario de West Palm Beach, Florida, ganador el año pasado del trofeo Heisman al mejor jugador del fútbol americano colegial con los Colorado Buffaloes, acaparó la atención de los medios y el deseo de los equipos de la NFL debido a su talento para desempeñarse como receptor y esquinero, algo poco común en la liga.

Hunter se lesionó en un entrenamiento de su equipo el pasado 30 de octubre, por lo que fue colocado en la lista de lesionados y después de varios estudios realizados, el cuerpo médico del equipo determinó que lo mejor era someterlo a una cirugía, la cual se llevó a cabo este martes con éxito.