Tormenta en Cincinnati: Joe Burrow será operado

Redacción FOX Deportes

Como se esperaba, los peores temores de los Cincinnati Bengals sobre una posible lesión se confirmaron, con Joe Burrow de baja por al menos tres meses tras una cirugía en el dedo gordo del pie.

Burrow ha optado por someterse a una cirugía para su lesión de grado 3 en el dedo gordo del pie, según informó el lunes Ian Rapoport, miembro de NFL Network Insider, según fuentes informadas sobre la situación. El quarterback estrella está decidiendo qué cirujano realizará la intervención.

Bengals QB Joe Burrow feared to have suffered a Grade 3 turf toe injury that will require surgery and sideline him at least three months. (via @Rapsheet, @TomPelissero) pic.twitter.com/lxVnTj235H — NFL (@NFL) September 15, 2025

El entrenador en jefe de los Bengals, Zac Taylor, confirmó a la prensa el lunes que Burrow necesitará cirugía, pero no ofreció un plazo de recuperación.

Burrow se lesionó en el segundo cuarto de la victoria de los Bengals por 31-27 sobre los Jacksonville Jaguars el domingo. Burrow fue derribado por una captura en una jugada de segunda y 20 y tuvo que ser asistido para salir del campo. El suplente Jake Browning entró al campo para ayudar a Cincy a lograr su primer inicio de 2-0 en siete años, lanzando para 241 yardas, dos touchdowns y tres intercepciones.

Después de la victoria, Burrow fue visto con una bota ortopédica y una muleta. Previamente, se perdió los últimos seis partidos de su temporada de novato en 2020 tras romperse el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, el ligamento colateral medial y el menisco, y los últimos seis partidos de la temporada 2023 tras romperse el ligamento de la muñeca.

Una vez más, los Bengals intentarán avanzar con fuerza sin su pasador estrella.