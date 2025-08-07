Tom Brady ya tiene su versión 'inmortal' en el Gillette Stadium

Hiram Marín

Unas horas antes de que los New England Patriots enfrenten a los Washington Commanders, honraron nuevamente a su más grande leyenda y quien ostenta el título del jugador más grande en la historia de la NFL: Tom Brady, ahora con una estatua de bronce.

Después de una breve ceremonia, Brady fue acompañado por el dueño de los Pats, Robert Kraft, para develar el monumento, en el que ahora será su lugar permanente, justo frente a la puerta principal del Gillette Stadium.

La estatua, que muestra a Brady levantando la manol en señal de victoria, mide 12 pies (3.6 metros de altura), precisamente en referencia al número 12 que portaba Brady, tiene una base de 17 pies, qe representa los seis títulos ganados con los Patriots y los seis estados que conforman la región de Nueva Inglaterra.

Además, cuenta con un peso de 1800 libras (816 kilos), se trató de una obra encargada al excultor Jeff Buccacio, con material nuevo y en la cual se tomaron 20 mil horas de trabajo, con la técnica de escultura llamada 'cera perdida'.

La estatua de Tom Brady es la primera dedicada a un jugador que se erige en las afueras del Gillette Stadium.