Hiram Marín
Tom Brady y las leyendas que han conquistado México con sus actuaciones
El emparrillado del Estadio Azteca ha sido escenario de grandes partidos de la NFL
La NFL se ha presentado en cinco ocasiones en temporada regular en la Ciudad de México, específicamente en el Estadio Azteca y ahí han tenido la oportunidad de participar jugadores legendarios dentro del futbol americano profesional.
¿Quiénes han sido esas leyendas?, aquí te lo recordamos:
Tom Brady
Patriots 33-8 Raiders
El 19 de noviembre de 2017, el más grande de todos los tiempos se presentó en el Estadio Azteca para lanzar 339 yardas y 3 pases para touchdown, del que destacó un bombazo de 64 yardas para Brandin Cooks. Al inicio y al final dividió opiniones, pero fueron más las ovaciones para el ‘GOAT’ que lo dio todo en México.
Patrick Mahomes
Chiefs 24-17 Chargers
La NFL volvió a Mexico el 18 de noviembre de 2019 con uno de los jugadores más electrizantes del momento en un Monday Night Football espectacular. Mahomes lanzó 182 yardas, conecto para un touchdown y dio una cátedra por tierra al sumar 59 yardas, en una actuación de las más productivas de su carrera en ese rubro.
Larry Fitzgerald
Cardinals 31-14 49ers
El 2 de octubre de 2005 se llevó a cabo el primer partido de temporada regular en la historia fuera de los Estados Unidos ante 103 mil espectadores. Esa noche Fitzgerald tuvo 7 recepciones para 102 yardas y 1 touchdown. Un partido que resultó mágico.
George Kittle
49ers 38-10 Cardinals
En la más reciente visita de la NFL a México, el 21 de noviembre de 2022, el tight end de los 49ers logró 4 recepciones con las que acumuló 84 yardas y anotó dos touchdowns. Esa noche el Azteca se visitió de rojo y dorado, aunque los “locales” eran los Cards.
Derek Carr
Raiders 27-20 Texans
En 2016, la NFL regresaba a México después de 11 años de ausencia y en el emparrillado del Estadio Azteca, Derek Carr encabezo una gran remontada sobre Houston, que provocó una gran ovación de los aficionados de los Raiders que hicieron una espectacular entrada.
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