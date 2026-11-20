Hiram Marín

La NFL se ha presentado en cinco ocasiones en temporada regular en la Ciudad de México, específicamente en el Estadio Azteca y ahí han tenido la oportunidad de participar jugadores legendarios dentro del futbol americano profesional.

¿Quiénes han sido esas leyendas?, aquí te lo recordamos:

Tom Brady

Patriots 33-8 Raiders

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El 19 de noviembre de 2017, el más grande de todos los tiempos se presentó en el Estadio Azteca para lanzar 339 yardas y 3 pases para touchdown, del que destacó un bombazo de 64 yardas para Brandin Cooks. Al inicio y al final dividió opiniones, pero fueron más las ovaciones para el ‘GOAT’ que lo dio todo en México.

Patrick Mahomes

Chiefs 24-17 Chargers

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La NFL volvió a Mexico el 18 de noviembre de 2019 con uno de los jugadores más electrizantes del momento en un Monday Night Football espectacular. Mahomes lanzó 182 yardas, conecto para un touchdown y dio una cátedra por tierra al sumar 59 yardas, en una actuación de las más productivas de su carrera en ese rubro.

Larry Fitzgerald

Cardinals 31-14 49ers

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El 2 de octubre de 2005 se llevó a cabo el primer partido de temporada regular en la historia fuera de los Estados Unidos ante 103 mil espectadores. Esa noche Fitzgerald tuvo 7 recepciones para 102 yardas y 1 touchdown. Un partido que resultó mágico.

George Kittle

49ers 38-10 Cardinals

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En la más reciente visita de la NFL a México, el 21 de noviembre de 2022, el tight end de los 49ers logró 4 recepciones con las que acumuló 84 yardas y anotó dos touchdowns. Esa noche el Azteca se visitió de rojo y dorado, aunque los “locales” eran los Cards.

Derek Carr

Raiders 27-20 Texans

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En 2016, la NFL regresaba a México después de 11 años de ausencia y en el emparrillado del Estadio Azteca, Derek Carr encabezo una gran remontada sobre Houston, que provocó una gran ovación de los aficionados de los Raiders que hicieron una espectacular entrada.