Tom Brady tendrá una estatua en el Gillette Stadium

Los New England Patriots anunciaron este jueves que honrarán a Tom Brady, leyenda que los llevó a ganar seis Super Bowls, con la presentación de una estatua de bronce de 3.6 metros con su figura, el próximo 8 de agosto.

El evento se realizará previo al primer partido de la pretemporada en el que los ‘Pats’ de medirán a los Washington Commanders en el Gillette Stadium.

Los New England Patriots anunciaron el homenaje en sus redes sociales a través de un video en el que intercalan momentos memorables en la carrera de Brady con el trabajo del escultor que forja la estatua.

"El año pasado encargamos a un escultor local la creación de una estatua de bronce de tamaño natural para perpetuar el legendario legado del gran Tom Brady", afirmó Robert Kraft, dueño del equipo en el video.

A legacy etched in bronze forever.@TomBrady’s statue will be unveiled on 8/8 prior to Patriots vs. Commanders. pic.twitter.com/mRfKkbqC7i