Tom Brady sale a respaldar el trabajo de Bill Belichick

El mariscal de campo defiende a su ex entrenador de las críticas

Tom Brady, considerado por muchos el mejor jugador en la historia de la NFL, la liga profesional de fútbol americano defendió este martes la labor del entrenador de los New England Patriots, Bill Belichick -con el que ganó seis de sus siete anillos de campeón-, a pesar del mal paso del equipo que acumula un triunfo y cuatro derrotas hasta la semana 5 de esta temporada.



"Absolutamente creo que es el mismo. Mantiene ese enfoque muy consistente que siempre ha adoptado y ese es el enfoque correcto. Él trata de preparar a los jugadores para darles la mejor oportunidad de triunfar", señaló el ex 'quarterback' de los Patriots, equipo con el que ganó seis Super Bowls (finales del campeonato) bajo la dirección de Belichick.

El coach de New England ha recibido críticas por el mal paso de su equipo, en especial por las derrotas en las semanas 4 y 5 ante Cowboys por 38-3, y contra Saints, 34-0, respectivamente, que tienen a la franquicia sumida en la peor crisis desde el año 2000.



Brady, quien jugó 20 de sus 23 años de carrera en los Pats, confió en que la capacidad de Belichick podrá enderezar el rumbo para que regresen las victorias.



"Creo que los resultados son diferentes de lo que han sido, pero sé que él todavía tiene la misma ética de trabajo, el mismo estilo de entrenamiento. Cuando veo a los Patriots y a los demás equipo en lo único que pienso es en todas las cosas que se tienen que conjugar porque el fútbol es un deporte muy duro", señaló.



Brady, quien ganó siete anillos de Super Bowl en 23 años de carrera, los últimos tres con los Buccaneers, dijo que el éxito o el fracaso de un equipo no se puede atribuir sólo a un hombre, no importa si éste es el entrenador.

"Atribuir una victoria o una derrota a un individuo sea entrenador o jugador no es el camino. Eso lo hicieron conmigo al ganar y siempre digo: No se trata de mí, se trata de nosotros. Cuando pierdes, como líder, asumes la culpa y das el crédito cuando ganas. Pero al final del día es un deporte de equipo", explicó Brady, quien se retiró de la NFL en febrero pasado.

Los New England Patriots ocupan la última posición de la división Este de la Conferencia Americana con un triunfo y cuatro derrotas.



En la semana 5 de la temporada 2023 de la NFL visitarán a Las Vegas Raiders, el próximo domingo.