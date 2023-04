Terminó el misterio: Aaron Rodgers se va a los Jets

Despejen la pista: Aaron Rodgers se prepara para aterrizar en Nueva York como el Jet más nuevo. Green Bay y Nueva York finalizaron un canje para enviar al cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL a los Jets, informaron el lunes Ian Rapoport y Tom Pelissero, expertos de NFL Network.

Los Jets reciben a Rodgers, la selección de primera ronda de 2023 de los Packers (No. 15 en general) y una selección de quinta ronda (No. 170) a cambio de su primera ronda de 2023 (No. 13), segunda ronda de 2023 (No. . 42) y selecciones de sexta ronda (No. 207), así como una selección condicional de segunda ronda de 2024 que podría convertirse en primera.

El intercambio se enviará a la oficina de la liga en "uno o dos días", informó Pelissero el lunes. Rodgers firmará un contrato revisado por Green Bay para facilitar el intercambio.