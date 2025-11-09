Sucedió lo inevitable: los Giants despidieron a Brian Daboll

Hiram Marín

Hubo un momento en el que Brian Daboll fue considerado el head coach ideal para dirigir los destinos de los New York Giants, pero eso no sucedió esta temporada.

Después de un inicio muy malo (2 ganados y 8 perdidos), Daboll dejó el puesto que desempeñaba desde 2022 y en el que acumuló un total de 20 victorias, 40 derrotas y 1 empate.

The #Giants are parting ways with HC Brian Daboll, per multiple reports pic.twitter.com/BQVrg7tZim — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) November 10, 2025

Ciertamente la paciencia fue muy grande para con Daboll por parte de la directiva de los Giants, pues en las casi cuatro temporadas en las que estuvo al frente, solo llegó a playoffs en la primera.

Y si bien la lesión del corredor novato Cam Skattebo fue un detonante para la debacle de los Giants, lo cierto es que desde un inicio las cosas no estaban tan bien y la muestra la dio la prematura sustitución de quarterback de Russell Wilson por Jaxson Dart.

El coordinador ofensivo Mike Kafka fungirá como entrenador en jefe interino en lo que queda de temporada regular.