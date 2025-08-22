Shilo Sanders, cortado por los Tampa Bay Buccaneers

Redacción FOX Deportes

Los Tampa Bay Buccaneers dejarán en libertad al defensive back Shilo Sanders, justo un día después de que fuera expulsado del juego del sábado por la noche contra los Buffalo Bills.

NFL Network reportó la decisión de los Buccaneers sobre Sanders. La organización debe recortar su roster a 53 jugadores para la tarde del martes. Sanders competía por un lugar como safety suplente detrás de Antoine Winfield Jr. Kaevon Merriweather, Rashad Wisdom y Will Brooks estaban entre los safeties considerados como reservas en el roster.

La expulsión de Sanders pudo haber facilitado la decisión de los Buccaneers. El jugador se enredó con el tight end de los Bills, Zach Davidson, durante una jugada en el segundo cuarto del encuentro y le lanzó un puñetazo frente al oficial.

"No puedes lanzar golpes en esta liga. Es imperdonable. Siempre te van a atrapar", declaró el coach de los Buccaneers, Todd Bowles, tras el partido. "Tienes que aprender de eso".

Sanders, hijo de Deion Sanders y hermano de Shedeur Sanders, llegó a los Buccaneers como agente libre no reclutado. Antes del incidente tenía una buena oportunidad de quedarse en el roster. Se transfirió a Colorado cuando su padre asumió como head coach de los Buffaloes, después de haber iniciado su carrera en South Carolina.

Sanders jugó 21 partidos con Colorado entre las temporadas 2023 y 2024. Registró 137 tacleadas, una intercepción y una captura en su carrera. Su única intercepción fue devuelta para touchdown.