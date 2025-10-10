Shedeur Sanders será el quarterback suplente de los Browns

Redacción FOX Deportes

Shedeur Sanders será el quarterback suplente de los Cleveland Browns para el partido de la Semana 6 contra los Pittsburgh Steelers, programado para este domingo. La decisión fue anunciada tras la transferencia del veterano Joe Flacco a los Cincinnati Bengals.

Con esta movida, Sanders, hijo del legendario Deion 'Prime Time' Sanders, se coloca como respaldo del titular Dillon Gabriel, quien hará su segunda aparición como titular en la NFL. Esta será la primera vez que Sanders esté activo como suplente en un juego de la temporada.

#Browns QB Shedeur Sanders will be the backup QB to Dillon Gabriel this week, coach Kevin Stefanski announced. pic.twitter.com/5dxabTmTrq — Ian Rapoport (@RapSheet) October 10, 2025

Sanders fue seleccionado por los Browns en la quinta ronda del Draft de 2025. Durante su carrera universitaria en Colorado, completó el 74 % de sus pases para 4,134 yardas y 37 touchdowns, recibiendo reconocimientos como Jugador Ofensivo del Año de la Big 12 en 2024.

Antes de este ascenso, Sanders era el tercer quarterback del equipo y no había sido activado en los primeros cinco partidos de la temporada. La decisión de promoverlo refleja la intención del equipo de desarrollar a sus jóvenes talentos mientras busca mejorar su posición en la conferencia AFC Norte.