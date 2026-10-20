Semana 7 NFL 2026: partidos, horarios y dónde ver

Redacción FOX Deportes

La Semana 7 de la NFL tendrá 14 partidos del 22 al 26 de octubre, incluido el duelo internacional entre Pittsburgh Steelers y New Orleans Saints en Francia. Green Bay Packers visitará a Detroit Lions en uno de los encuentros destacados, con transmisión por FOX.

¿Cuándo es la Semana 7 de la temporada 2026 de la NFL?

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La Semana 7 de la temporada 2026 de la NFL se disputará del jueves 22 al lunes 26 de octubre.

La actividad comenzará el jueves con New England Patriots vs. Chicago Bears en el Thursday Night Football.

El domingo se disputarán 12 partidos, entre los que destacan Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints, Green Bay Packers vs. Detroit Lions y Kansas City Chiefs vs. Seattle Seahawks.

La Semana 7 cerrará el lunes con Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles.

¿Cuándo es Green Bay Packers vs. Detroit Lions?

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Green Bay Packers visitará a Detroit Lions el domingo 25 de octubre de 2026 en el Ford Field.

El partido comenzará a las 4:25 p.m. ET / 1:25 p.m. PT.

¿Dónde ver Green Bay Packers vs. Detroit Lions?

El partido entre Green Bay Packers y Detroit Lions podrá verse en vivo por FOX y FOX One.

Green Bay llega con marca de 4-2 y una racha de dos victorias. Los Packers vencieron 31-7 a Chicago Bears en la Semana 5 y derrotaron 23-13 a Dallas Cowboys en la Semana 6.

Detroit tiene marca de 3-2 y vuelve a la actividad tras su semana de descanso.

¿Qué jugadores seguir en Green Bay Packers vs. Detroit Lions?

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Jordan Love encabeza la ofensiva de Green Bay Packers. El quarterback suma 1,684 yardas por pase, 11 touchdowns y cuatro intercepciones en seis partidos. En la Semana 6 lanzó para 276 yardas y un touchdown ante Dallas.

Christian Watson es una de las principales amenazas del ataque aéreo de Green Bay. El receptor acumula 538 yardas y seis touchdowns en 29 recepciones, con un promedio de 18.6 yardas por atrapada.

Matthew Golden también ha ganado protagonismo en el ataque de los Packers. El receptor suma 30 recepciones para 501 yardas y tres touchdowns. Ante Dallas consiguió 104 yardas y una anotación.

Jared Goff lidera la ofensiva de Detroit Lions. El quarterback acumula 1,485 yardas por pase, 12 touchdowns y no ha lanzado intercepciones en sus primeros cinco partidos de la temporada.

Jahmyr Gibbs es el líder del ataque terrestre de Detroit con 504 yardas y siete touchdowns en 105 acarreos. Además, suma 243 yardas y dos anotaciones como receptor.

Amon-Ra St. Brown encabeza el cuerpo de receptores de los Lions. Registra 37 recepciones para 372 yardas y cinco touchdowns en cinco partidos.