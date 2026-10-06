Semana 5 NFL 2026: partidos, horarios y dónde ver

Redacción FOX Deportes

La Semana 5 de la NFL tendrá 15 partidos del 8 al 12 de octubre. Philadelphia Eagles y Jacksonville Jaguars llevarán la acción al Tottenham Hotspur Stadium de Londres, mientras que Chicago Bears visitará a Green Bay Packers en un duelo de la NFC Norte.

¿Cuándo es la Semana 5 de la temporada 2026 de la NFL?

La Semana 5 de la temporada 2026 de la NFL se disputará del jueves 8 al lunes 12 de octubre.

La jornada comenzará el jueves con Tampa Bay Buccaneers vs. Dallas Cowboys en el Thursday Night Football.

El domingo concentrará 13 partidos, entre los que destacan Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars, Chicago Bears vs. Green Bay Packers y San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks.

La Semana 5 cerrará el lunes con Buffalo Bills vs. Los Angeles Rams.

USA Today

¿Cuándo es Chicago Bears vs. Green Bay Packers?

Chicago Bears se enfrentará a Green Bay Packers el domingo 11 de octubre de 2026 en el Lambeau Field.

El partido comenzará a las 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT.

¿Dónde ver Chicago Bears vs. Green Bay Packers?

El partido entre Chicago Bears y Green Bay Packers podrá verse en vivo por FOX y FOX One. También estará disponible en FOXSports.com y FOX Sports App con un proveedor de TV elegible.

Chicago Bears llega con marca de 3-1. En la Semana 1 venció 59-37 a Carolina Panthers; en la Semana 2 cayó 9-3 ante Minnesota Vikings; en la Semana 3 superó 27-7 a Philadelphia Eagles y en la Semana 4 se impuso 23-12 a New York Jets.

Green Bay Packers llega con marca de 2-2 después de caer 39-22 ante Minnesota Vikings y 35-14 frente a Atlanta Falcons. Sus victorias fueron 20-17 sobre New York Jets y 17-14 ante Tampa Bay Buccaneers.

USA Today

¿Qué jugadores seguir en Chicago Bears vs. Green Bay Packers?

Tyson Bagent tendrá los reflectores después de ser anunciado como quarterback titular de Chicago para la Semana 5. Suma 322 yardas por pase en la temporada y tendrá el reto de comandar a los Bears en el duelo divisional ante Green Bay.

D'Andre Swift suma 311 yardas terrestres y tres touchdowns en 69 acarreos durante las primeras cuatro jornadas. El corredor promedia 4.5 yardas por intento y será una de las principales opciones de Chicago para apoyar a Bagent.

Rome Odunze encabeza a los Bears con 233 yardas por recepción y promedia 16.6 por atrapada. El receptor suma 14 recepciones y destaca por su capacidad para generar jugadas de largo alcance.

Jordan Love suma 1,041 yardas por pase, ocho touchdowns y tres intercepciones durante las primeras cuatro jornadas. El quarterback viene de completar 22 de 30 pases para 197 yardas y dos anotaciones en la victoria sobre Tampa Bay Buccaneers.

Christian Watson lidera a Green Bay con 331 yardas por recepción y cuatro touchdowns. El receptor promedia 16.6 yardas por atrapada, por lo que será una de las principales amenazas del ataque aéreo de los Packers.

Tucker Kraft suma 15 recepciones para 148 yardas y un touchdown en cuatro partidos. El ala cerrada viene de su actuación más productiva del año, con seis recepciones para 42 yardas y una anotación ante Tampa Bay Buccaneers.