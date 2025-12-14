Se acabó: los Chiefs cayeron ante los Chargers y quedan fuera de playoffs

Redacción FOX Deportes

En un duelo crítico de la Semana 15 en Arrowhead Stadium, Los Angeles Chargers derrotaron 16-13 a los Kansas City Chiefs, en un juego que terminó con un marcador apretado y una gran tensión en el cierre.

Con esta derrota, los Chiefs quedaron oficialmente eliminados de la lucha por los playoffs de la NFL 2025, marcando la primera temporada sin postemporada para la franquicia desde 2014.

El partido vio a los Chiefs tomar ventaja temprana y mantenerla gran parte del primer tiempo ante su afición. Los Chargers empataron y luego culminaron la remontada con goles de campo en el tercer cuarto.

El resultado terminó decidido por una ofensiva de Chargers más productiva en momentos claves del juego.

Kansas City inició el juego con un touchdown de Patrick Mahomes por acarreo y dos goles de campo de Harrison Butker para llegar al medio tiempo con ventaja 13-10.

A partir del tercer cuarto, Cameron Dicker conectó dos goles de campo para darle vuelta al marcador a los Chargers y construir la ventaja definitiva.

La ofensiva de los Chiefs no logró anotar puntos en el último segmento, mientras que los Chargers controlaron el reloj con su juego terrestre y patadas certeras.

La combinación de este resultado con victorias de otros equipos de la AFC selló su destino y dejó sin posibilidades matemáticas a Kansas City.

El fin de la racha de clasificaciones continuas representa un cambio notable para una franquicia que había estado presente en postemporada de forma casi constante durante la era de Mahomes.

Este resultado también rompió la racha de nueve títulos consecutivos de división de los Chiefs en la AFC West, un dominio que había sido uno de los sellos distintivos de la franquicia en los últimos años.