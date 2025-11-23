Los Chiefs remontaron y frenaron a los Colts

Redacción FOX Deportes

Los Kansas City Chiefs vencieron 23-20 en tiempo extra a los Indianapolis Colts, en un duelo donde Kansas City tuvo que remar contracorriente tras ir abajo por 11 puntos en el último cuarto.



El partido se convirtió en una batalla de resistencia, con Indianapolis imponiendo el ritmo durante buena parte de la tarde.

Sin embargo, los Chiefs ajustaron a tiempo y encontraron la manera de forzar la prórroga. El cierre fue tenso, marcado por decisiones conservadoras y series largas.

CRITICAL COMEBACK WIN 😤 pic.twitter.com/C6Emt5wN49 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) November 23, 2025

Patrick Mahomes firmó 352 yardas por aire y sumó 30 por tierra, pero sin lanzar un solo pase de touchdown, algo poco común en su producción habitual.

Aun así, su precisión en terceras oportunidades y su movilidad fueron determinantes para mantener con vida a Kansas City. Cada avance suyo en campo abierto impulsó a una ofensiva que tardó en carburar pero cerró fuerte.

Fue un juego donde Mahomes ganó más por manejo que por explosividad.

New record just dropped. Congrats, QB1! 👏 pic.twitter.com/9YFZ7i5CgU — Kansas City Chiefs (@Chiefs) November 23, 2025

Los Colts, por su parte, mostraron corazón durante tres cuartos y construyeron una ventaja que parecía suficiente. Su ataque movió el balón con disciplina, pero en el momento crítico encadenaron cuatro series sin puntos, permitiendo la remontada. La defensiva resistió lo que pudo, aunque terminó cediendo ante el desgaste. Indianapolis luchó hasta la última posesión, pero careció de la chispa final para sellar el triunfo.

Con el resultado, los Chiefs quedaron en 6-5, mientras que los Colts cayeron a 8-3, un contraste fuerte respecto al desarrollo del encuentro.

Kansas City salió fortalecido por su capacidad de sobrevivir a un juego complicado, mientras que Indianápolis deja escapar una victoria que tenía en las manos. Fue un duelo de alta tensión donde la experiencia pesó más que el impulso.