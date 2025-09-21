Se acabó la temporada para James Conner, de los Cardinals

Redacción FOX Deportes

Los Arizona Cardinals sufrieron un duro golpe este domingo en su visita a los San Francisco 49ers, donde además de la derrota vieron cómo su corredor titular James Conner abandonaba el campo en camilla. La primera impresión ya era preocupante, pero el reporte posterior de Ian Rapoport confirmó la gravedad de la situación para el equipo.

De acuerdo con la información del insider de NFL Network, Conner sufrió una lesión en el tobillo derecho que requerirá cirugía. El procedimiento implica que no podrá regresar en lo que resta de la campaña, poniendo fin a su temporada 2025 de manera prematura. El diagnóstico es un duro revés tanto para el jugador como para la ofensiva de Arizona.

Cardinals RB James Conner to undergo ankle surgery, out indefinitely. (via @RapSheet) pic.twitter.com/f9HuvF5OMi — NFL (@NFL) September 22, 2025

Conner era el motor principal del ataque terrestre de los Cardinals, acumulando buenas actuaciones en las primeras semanas de la temporada. Su ausencia deja un vacío difícil de llenar y obligará al staff de Jonathan Gannon a reorganizar la estrategia ofensiva.

Prayers up for James Conner 🙏 pic.twitter.com/KAdzPExqZ5 — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 21, 2025

El equipo ahora tendrá que recurrir a su profundidad en la posición para tratar de mantenerse competitivo.

La baja de Conner no solo impacta a los Cardinals en el terreno deportivo, también representa un golpe anímico para un vestidor que lucha por salir adelante.

Mientras el corredor se prepara para la cirugía y el largo proceso de rehabilitación, Arizona deberá encontrar soluciones rápidas para no perder el rumbo en una temporada que apenas está entrando en su punto más exigente.