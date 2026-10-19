Saints y Steelers viajarán a Francia pese a situación social

Redacción FOX Deportes

La NFL ratificó que el histórico encuentro de la Semana 7 entre Pittsburgh Steelers y New Orleans Saints se llevará a cabo según lo programado este domingo 25 de octubre en el Stade de France.

A pesar de la creciente ola de protestas y disturbios sociales registrados en la capital francesa durante los últimos días, la liga confirmó que los preparativos logísticos continúan sin alteración.

Au lendemain de leur victoire à New York, les @Saints sont déjà à Paris ? pic.twitter.com/3V2muUNP1F — NFL France (@NFLFrance) October 19, 2026

El organismo estadounidense mantiene una estricta coordinación con las autoridades de seguridad locales e informes constantes hacia ambas organizaciones deportivas.

Portavoces oficiales indicaron que las sedes del partido no han sufrido percances ni irrupciones operativas, lo que asegura un entorno adecuado para el desarrollo del compromiso internacional programado en Saint-Denis.

Por parte del calendario logístico, los New Orleans Saints ajustaron detalles logísticos y viajaron a París desde este domingo, mientras que Pittsburgh alista su vuelo hacia territorio europeo previsto para el viernes.

? Les maillots des @Saints avec le patch NFL Paris Game sont prêts ! pic.twitter.com/73ZU4SK79k — NFL France (@NFLFrance) October 19, 2026

Ambas franquicias respaldaron la postura emitida por las autoridades de la liga y se enfocan en los entrenamientos en territorio norteamericano antes de emprender el traslado trasatlántico.

El choque entre Steelers y Saints marcará el primer partido oficial de temporada regular de la NFL celebrado en suelo francés.