Hiram Marín
Roger Goodell seguirá al frente de la NFL hasta 2031
La junta de dueños lo ratificó en su puesto y le ofreció una jugosa extensión de contrato
El comisionado de la NFL, Roger Goodell, acodó una nueva extensión de contrato por cuatro años que mantendrá su liderazgo en la liga profesional de futbol americano hasta marzo de 2031.
La junta de dueños de la NFL notificó la decisión de forma oficial, extendiendo el vínculo laboral de Goodell más allá de su acuerdo previo que vencía en 2027.
Con este movimiento estratégico, la organización garantiza una firme estabilidad ejecutiva en la dirección comercial y operativa del deporte más popular de Estados Unidos.
Esta firma representa la quinta prórroga contractual de Goodell desde que asumió el cargo en 2006 en sucesión del excomisionado Paul Tagliabue.
Si completa el periodo pactado, alcanzará 25 años continuos al frente de las operaciones internacionales de la liga y se retirará rondando los 72 años de edad.
Según el Comité de Compensación de la liga, más del 95% de sus ganancias estarán directamente vinculadas al rendimiento global de la organización.
El nuevo plazo contractual fue diseñado para coincidir de manera idéntica con el vencimiento del actual Convenio Colectivo de Trabajo de los jugadores en 2031.
La permanencia de Goodell asegura continuidad directa en las futuras y complejas negociaciones laborales con la Asociación de Jugadores de la NFL. Asimismo, la liga busca mantener la solidez financiera ante la renovación de los lucrativos derechos de transmisión televisiva y plataformas de streaming.
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