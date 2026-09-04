Roger Goodell seguirá al frente de la NFL hasta 2031

Hiram Marín

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, acodó una nueva extensión de contrato por cuatro años que mantendrá su liderazgo en la liga profesional de futbol americano hasta marzo de 2031.

La junta de dueños de la NFL notificó la decisión de forma oficial, extendiendo el vínculo laboral de Goodell más allá de su acuerdo previo que vencía en 2027.

From the NFL:



NEW YORK – Sept. 6, 2026 – The Compensation Committee notified the full ownership today that an agreement has been reached on a four-season contract extension for NFL Commissioner Roger Goodell through the 2030 League season, ending on March 31, 2031. pic.twitter.com/SqdnK0PEkW — Mike Garafolo (@MikeGarafolo) September 6, 2026

Con este movimiento estratégico, la organización garantiza una firme estabilidad ejecutiva en la dirección comercial y operativa del deporte más popular de Estados Unidos.

Esta firma representa la quinta prórroga contractual de Goodell desde que asumió el cargo en 2006 en sucesión del excomisionado Paul Tagliabue.

Si completa el periodo pactado, alcanzará 25 años continuos al frente de las operaciones internacionales de la liga y se retirará rondando los 72 años de edad.

NFL commissioner Roger Goodell has signed a four-year contract extension, the league announced Sunday.



Goodell has held the commissioner role since 2006. He last received an extension in 2023 that was set to expire in March 2027.



This extension runs through the 2030 season and… pic.twitter.com/Wh9c9sjuao — The Athletic (@TheAthletic) September 6, 2026

Según el Comité de Compensación de la liga, más del 95% de sus ganancias estarán directamente vinculadas al rendimiento global de la organización.

El nuevo plazo contractual fue diseñado para coincidir de manera idéntica con el vencimiento del actual Convenio Colectivo de Trabajo de los jugadores en 2031.

La permanencia de Goodell asegura continuidad directa en las futuras y complejas negociaciones laborales con la Asociación de Jugadores de la NFL. Asimismo, la liga busca mantener la solidez financiera ante la renovación de los lucrativos derechos de transmisión televisiva y plataformas de streaming.