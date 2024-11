Roban casa de Patrick Mahomes y Travis Kelce

Patrick Mahomes, 'quarterback' de los campeones Kansas City Chiefs, dijo este miércoles estar frustrado por el robo a su casa y a la de su compañero Travis Kelce mientras ellos jugaban ante los New Orleans Saints el pasado 7 de octubre.



"Obviamente, es frustrante y decepcionante. No puedo entrar en muchos detalles porque la investigación aún está en curso. Pero es algo que no quieres que le pase a nadie y menos a ti", dijo el mariscal de campo en la previa del juego de la semana 11 en el que el próximo domingo Kansas City enfrentará a Buffalo Bills.

La casa de Mahomes se encuentra en Belton, Missouri, y la de Kelce está ubicada en Leawood, Kansas, y ambas fueron asaltadas el pasado 7 de octubre, día en el que los dos jugadores estaban en el Arrowhead Stadium, hogar de los Chiefs, en el partido que ganaron 26-13 a los Saints.



"No puedo hablar mucho sobre los detalles de todo lo que está sucediendo alrededor de la investigación que está en curso, pero estoy seguro de que en algún momento podré dar más detalles al respecto", señaló el tres veces campeón del Super Bowl.

Según un informe policial compartido por la cadena de televisión estatal KSHB de Kansas City, de la casa de Kelce, de 35 años y novio de Taylor Swift, fueron robados 20.000 dólares en efectivo. La residencia del ala cerrada está valuada en aproximadamente seis millones de dólares.



No hay información respecto a lo hurtado en la casa de Mahomes, una propiedad que cuenta con un campo de práctica de fútbol americano y un hoyo de golf, la cual adquirió en el 2020.