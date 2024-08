El espectacular pase por la espalda de Patrick Mahomes

Justo cuando se cree que Patrick Mahomes no tiene nada más que lograr en el futbol americano, ​​él va a las espaldas de los contrarios y vuelve a sorprender.

Después de años de práctica, Mahomes finalmente intentó y completó un pase por detrás el sábado en el partido de pretemporada de Kansas City contra Detroit. El intento de tercera y 3, atrapado por Travis Kelce, viajó 7,2 yardas en el aire, se movió a 11,27 millas por hora y tuvo una probabilidad de finalización del 86,8 por ciento, según Next Gen Stats. La jugada avanzó ocho yardas para un primer intento y extendió la segunda serie de Kansas City, que terminó en un gol de campo.

Mahomes comenzó en escopeta y roló hacia la derecha, llamando la atención del defensivo de los Lions, Joshua Paschal. Mientras tanto, Kelce, quien estaba alineado en el lado derecho de la línea ofensiva después de un movimiento previo al centro, se filtró campo abajo y quedó completamente abierto.

El quarterback de los Chiefs, sin embargo, dice que no planeaba lanzarle el balón a Kelce de esa manera y romper Internet el sábado.

"En pocas palabras: Travis (Kelce) no corrió la ruta que se suponía que debía correr, y luego fue una especie de pase por detrás porque estaba enojado, enojado con Travis", Mahomes. dijo Trent Green durante una entrevista transmitida a mitad del juego. "Se suponía que debía correr una ruta plana (no sé si me escucharon en la transmisión, le estaba gritando) y luego no la corre. Así que, por despecho, lancé "Un pase por detrás, pero ahora será un momento destacado".

Patrick Mahomes cumple 26 años y aún tiene mucho que dar en la NFL

Mahomes confirmó que la jugada no fue preparada para que él pudiera realizar un lanzamiento inverso a su ala cerrada.

"100 por ciento", dijo el QB de los Chiefs cuando se le preguntó si el lanzamiento viral fue improvisado. "Eso es lo que he estado tratando de decirles a todos. No se puede planear. Tiene que suceder de forma natural, como si estuviera en el ritmo de las cosas. De hecho, lo olvidé hasta el entretiempo; alguien me lo mencionó". No fue como si lo hubiera planeado en absoluto, no fue una jugada llamada. Simplemente sucedió...