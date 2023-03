Quiero ganar y en Tampa Bay puedo hacerlo: Baker Mayfield

La próxima parada de Baker Mayfield en su cada vez más sinuosa carrera en la NFL será en Tampa Bay, donde se le pedirá que reemplace a una leyenda y mantenga competitivos a los Buccaneers.

Esto último es lo que fue primordial para Mayfield durante su agencia libre.

"Era importante para mí estar en un lugar que sea estable y sepa cómo ganar y cómo hacerlo correctamente", dijo Mayfield a los periodistas en su conferencia de prensa introductoria el lunes. "Quiero ir a algún lugar donde podamos ganar de inmediato, y este es ese lugar".

Para completar esta tarea, Mayfield tendrá que ser mejor de lo que fue durante la mayor parte de las últimas dos temporadas, un período en el que su desempeño disminuyó en medio de las lesiones y la agitación en Cleveland, y nunca despegó realmente en Carolina antes de no ser tomado en cuenta para la temporada 2022.

Disfrutó de un resurgimiento, al menos en el último mes de su campaña de 2022, que pasó tomando repeticiones iniciales con los Rams ya eliminados. Mayfield completó el 63.6% de sus pases para 850 yardas y una proporción de TD-INT de 4-2 en sus últimos cuatro juegos del año, registrando un récord de 1-3. Su única victoria llegó de una manera legendaria, casi insondable, en la que llevó a los Rams a una sorprendente remontada menos de 48 horas después de unirse al equipo.

"Fue un torbellino, lo diré", dijo Mayfield sobre su mes con el equipo de Sean McVay. "Definitivamente no fue como lo dibujé. Me enseñó a lidiar con los golpes, a ser paciente. Y me estaba divirtiendo jugando a la pelota nuevamente, lo diré, lo hicieron divertido.

Obviamente, la situación en la que intervine ya estaban eliminados de los playoffs, así que realmente no había nada que perder; simplemente juguemos, divirtámonos, disfrutémoslo, y conocer a mis compañeros de equipo de inmediato fue agradable. Compartiremos esos recuerdos para toda la vida".