Baker Mayfield será el quarterback titular de los Panthers

Enfrentará a su ex equipo, los Cleveland Browns, en la Semana 1

En un movimiento que la mayoría vio venir desde el momento en que se convirtió en Panther, Baker Mayfield ha sido nombrado quarterback titular de Carolina para abrir la temporada 2022.

El entrenador en jefe Matt Rhule anunció su decisión el lunes.

"Cuando comenzamos este proceso, estábamos viendo tres cosas", dijo Rhule, a través del sitio web del equipo. "No. 1, dominio de la ofensiva, No. 2, excelencia en el futbol americano situacional y No. 3, mover el balón e involucrar a los muchachos. Ese ha sido nuestro enfoque todo el tiempo.

"Baker ha mejorado mucho, ha crecido mucho en las tres áreas en poco tiempo".

Cleveland cambió a Mayfield a Carolina a principios de julio a cambio de una selección condicional de quinta ronda del draft de 2024, lo que puso fin oficialmente a su tiempo con los Browns y le dio al jugador de 27 años la oportunidad de demostrar que aún puede ser un titular viable en la NFL.

Mayfield solo necesitaba vencer a Sam Darnold, una adquisición de 2021 que no cumplió con las expectativas en su primer año en Charlotte, para el puesto de titular con los Panthers.

"Obviamente, Sam y yo sabíamos que este día eventualmente llegaría", dijo Mayfield.

"Pero no estábamos contando los días, no sabíamos cuándo sucedería ni nada por el estilo. Justo esta mañana, me di cuenta de que iba a comenzar. Vi a Sam poco después y lo logró". muy claro que todo lo que necesitaba en apoyo o en términos de ese aspecto, él iba a estar allí. Eso solo muestra qué tipo de equipo es. Honestamente, solo es una circunstancia desafortunada que ambos estemos aquí en el mismo año, peleando. para un trabajo, pero ese es el tipo de persona que es.

"Realmente, realmente aprecio eso y él es un gran tipo".