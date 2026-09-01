Que no quepan dudas, los Rams son el equipo a vencer en la NFL

Hiram Marín

Los Angeles Rams encaran la Temporada 2026 de la NFL consolidados como el rival a vencer. Bajo el liderazgo del head coach Sean McVay, la gerencia de Les Snead ejecutó movimientos agresivos en el mercado con la llegada de piezas clave a la plantilla.

Con estas adiciones, el equipo angelino conformó un grupo estelar diseñado para dominar ambos lados del balón.En el ataque, el experimentado quarterback Matthew Stafford lidera una ofensiva de alto impacto respaldado por una línea ofensiva imponente.

Introducing our 2026 captains ? pic.twitter.com/breO1uRqWS — Los Angeles Rams (@RamsNFL) September 1, 2026

El cuerpo de receptores reúne la explosividad de Puka Nacua con variantes aéreas de primer nivel, mientras que por la vía terrestre, Kyren Williams garantiza balance e intensidad física.

Esta combinación convierte al esquema de McVay en un reto indescifrable. La defensiva, coordinada por Chris Shula, presenta una línea temible tras la llegada del caza quarterbacks Myles Garrett y el regreso de Aaron Donald.

La frontal sostiene un nivel élite junto a jóvenes consolidados como Kobie Turner y Braden Fiske. Además, el grupo de linebackers impone condiciones en la zona intermedia, respaldado por una secundaria sólida en la cobertura profunda.

El calendario de los Rams se sitúa entre los más exigentes de la liga en esta campaña. A lo largo de la fase regular, Los Angeles debe medirse contra rivales de alto calibre dentro y fuera de su división.

¿Son el rival a vencer aún por encima de los campeones Seahawks?, todo indica que sí.