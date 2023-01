¿Qué es lo que debes saber del 'Super Wild Card Weekend'?

Mientras los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles descansarán y prepararán los playoffs divisionales, un total de 6 equipos más serán los que buscarán un lugar para medirse en la segunda ronda.

Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers y New York Giants vs. Minnesota Vikings en la Conferencia Nacional y Los Angeles Chargers vs. Jacksonville Jaguars y Miami Dolphinns vs. Buffalo Bills en la Americana, serán los duelos que tendremos el fin de semana.

Aquí te presentamos algunos de los detalles principales de cada uno de los contendientes, que tienen como sueño en común llegar al Super Bowl LVI, que se celebrará el 12 de febrero en el State Farm Stadium, casa de los Arizona Cardinals.