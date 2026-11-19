Hiram Marín

Ya había sido reportado fuera por lesión, pero este jueves la NFL informó que el receptor abierto de Los Ángeles Rams, Puka Nacua fue suspendido 3 partidos sin goce de sueldo por violar las políticas de conducta de la liga y tener problemas con la ley.

La sanción deriva de una investigación hecha por parte de la liga, después de que el jugador estuviera implicado en un incidente en la víspera de año nuevo, en el que fue acusado de agresión física y verbal.

Los Rams perderán a Puka Nacua por lo menos un mes El receptor de Los Angeles sufrió una lesión en el triunfo ante los Washington Commanders

La NFL mencionó que la sanción para Puka Nacua es inapelable lo que, combinado con su inclusión dentro de la lista de reservas lesionado, le permitirá cumplir la sanción mientras se recupera, pues será elegible para volver a jugar hasta el próximo 14 de diciembre.

Eso significa que será en la Semana 15 cuando pueda estar de regreso y si se encuentra bien físicamente participará en el partido ante los Dallas Cowboys.