Polémico traspaso: Joey Porter Jr. se va de los Steelers a los Cowboys

Redacción FOX Deportes

El estira y afloja entre Joey Porter Jr. y los Steelers terminó con su traspaso oficial a los Dallas Cowboys. Tras semanas de tensión e inactividad por molestias en la espalda, el esquinero de 26 años forzó su salida de Pittsburgh.

Para concretar el movimiento, la directiva de Dallas entregó a Pittsburgh un paquete de selecciones colegiales a largo plazo. El acuerdo pactado entre ambas franquicias contempla un turno de sexta ronda para 2027 y uno de segunda ronda para 2028.

Cowboys trading for Steelers CB Joey Porter Jr. in exchange for a 6th-round pick in 2027, and a 2nd-round pick in 2028.



(via @SlaterNFL) pic.twitter.com/xygY1ePnTa — NFL (@NFL) October 1, 2026

Además, los Cowboys asumieron el contrato vigente sin asegurar una extensión inmediata, por lo que el jugador deberá ganársela.

En el esquema de la Estrella Solitaria, la llegada de Porter Jr. atiende con urgencia los severos dilemas en la defensiva secundaria.

El equipo de Jerry Jones suma a un estelar de primer nivel capaz de adueñarse de la titularidad tras un inicio de campaña tambaleante. Su presencia le otorga a la cobertura profunda un perfil físico y sumamente agresivo para competir en la Conferencia Nacional.

Para los Steelers, la salida deja un amargo sabor de boca en la directiva y en toda su afición. Perder a un talento joven tan emblemático, e hijo de una leyenda de la institución, expone profundas rupturas internas. La gerencia prefirió asegurar compensación en el draft antes que ceder ante las exigencias económicas de un jugador que no quería estar.