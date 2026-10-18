Pittsburgh ya tomó camino y ahora derrotó a Tampa Bay

Hiram Marín

Los Steelers consiguieron su cuarto triunfo de la temporada y lo hicieron como saben y como parece que lo disfrutan: sufriendo en cada jugada. En esta ocasión la victoria fue 26-19 sobre los Tampa Bay Buccaneers en tiempo extra.

Al inicio del partido parecía que Pittsburgh no encontraba la brújula, pero poco a poco Aaron Rodgers (253 yardas, 2 pases de TD y una intercepción) se conectó con su ofensiva, sobre todo con DK Metcalf, Germine Bernard y Jaylen Warren, que en cuanto tomaron ritmo se convirtieron en una pesadilla para la defensiva de Tampa Bay.

A partir del tercer cuarto el juego se convirtió en un duelo de ires y venires. La ventaja fue compartida y después de una gran reacción de los Steelers, el tiempo extra fue decretado.

Y precisamente en la prórroga fue cuando apareció ese Rodgers letal de antaño, se conectó con Bernard y posteriormente apareció la versión 2026 de la cortina de acero para interceptar y ponerle hielo a la situación.

Triunfo merecido para los Steelers, que poco a poco comienzan a ser ese equipo del que se habló antes del inicio de temporada.