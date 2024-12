Pide disculpas por conmocionar al quarterback rival

Azeez Al-Shaair, apoyador de los Houston Texans, ofreció disculpas este lunes a Trevor Lawrence, quarterback de los Jacksonville Jaguars, por el golpe ilegal que le provocó el domingo pasado una conmoción cerebral.



"Realmente no lo vi deslizándose hasta que fue demasiado tarde. Todo sucede en un abrir y cerrar de ojos. A Trevor le ofrezco disculpas sinceras por lo que sucedió. Nunca querría ver a nadie lastimado por un golpe que di, especialmente uno que se considera tardío o innecesario", escribió el apoyador en sus redes sociales.

Trevor Lawrence recibió un golpe ilegal y fue conmocionado

El golpe contra Lawrence ocurrió en el segundo cuarto del partido en el que Texans venció 20-23 a los Jaguars dentro de la semana 13 de la campaña de la NFL del domingo anterior.



Ocurrió en una acción en la que el mariscal de campo se deslizó, luego de una carrera en busca de la marca del primero y diez, para evitar ser golpeado por el defensivo.



A pesar de que el pasador tenía ya la mitad del cuerpo sobre el césped Al-Shaair impactó contra el casco de Lawrence que además del golpe estrelló de rebote su nuca contra el césped.



La situación se tornó más dramática porque el quarterback quedó tendido boca arriba con los brazos rígidos a los costados, una señal de conmoción cerebral.

"Siempre he jugado con todas mis fuerzas, nunca con la intención de dañar a nadie, cualquiera que me conozca lo sabe. Mi objetivo es golpearte lo más fuerte que pueda y luego rezo para que puedas levantarte y jugar la siguiente jugada", agregó Azeez.



Luego del golpe, y aún con Lawrence tendido, varios jugadores de Jaguars reaccionaron en defensa de su pasador con empujones sobre el apoyador, que fue expulsado del juego, aunque antes aventó el casco al campo y retó a golpes a sus rivales.



Al salir del terreno Al-Shaair fue abucheado al tiempo que la afición le arrojaba varios objetos. Su acción provocó críticas de los entrenadores de ambos equipos, medios de comunicación y aficionados a través de las redes sociales.



"Para sus compañeros de equipo puedo entender que lo hayan defendido. Para el resto de las personas, desde periodistas listos a encontrar a su villano, hasta fanáticos y personas racistas e 'islamofóbicas', no conocen mi corazón ni mi carácter, lo cual no necesito demostrarles a ninguno de ustedes", concluyó.



La NFL aún evalúa la situación y en próximos días anunciará si a la sanción económica que le espera a Azeez Al-Shaair se agrega una suspensión.